Homenagem à servidora Fabiana Queiroz

CB Correio Braziliense

Na sessão da CPI da Covid, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) leu uma homenagem à consultora legislativa Fabiana Queiroz, que morreu no domingo, vítima do novo coronavírus. Servidores do setor, que elaboraram o texto, lembraram da alegria da colega. “A perda dói muito. Dói porque Fabiana tinha um espírito leve, alegria contagiosa, inteligência generosa e gosto pelo seu trabalho. Dói porque Fabiana queria muito viver e lutou por sua vida com todas as suas forças até o fim. Dói porque o avanço da vacinação traz esperança de que essa doença possa ser controlada. É uma perda ainda mais sentida pelo revolta e o desamparo de saber que essa morte, a exemplo de milhares de outras, também poderia ter sido evitada”, diz a nota. Após a leitura, os senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Fabiana e aos mais de 530 mil mortos pela covid-19 no país. A servidora tinha 46 anos e morreu depois de 50 dias internada.