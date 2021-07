Quadro de Bolsonaro inspira cuidados, avaliam médicos do HFA

IS Ingrid Soares RS Renato Souza

(crédito: Evaristo Sa/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro passa por exames médicos para entender a necessidade de procedimentos mais complexos. O chefe do Executivo deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira (14), com fortes dores na região do abdômen. De acordo com fontes médicas consultadas pelo Correio, está sendo averiguada a necessidade de cirurgia.



A suspeita é de que o presidente esteja com um quadro de obstrução intestinal, por motivo que ainda está sendo avaliado. O médico Antônio Luiz Macedo, oncologista que operou o presidente após ele ser atingido com uma facada em 2018, está se deslocando à Brasília para compor a equipe de investigação do quadro clínico.

De acordo com o Planalto, a princípio o presidente ficará em observação por 48 horas. No fim de semana, enquanto estava no Rio Grande do Sul, Bolsonaro precisou deixar um evento e foi atendido por uma equipe médica apresentando uma crise de soluços. Este tipo de sintoma pode representar problemas intestinais.

De acordo com fontes no governo, os compromissos do presidente nos próximos dias estão sendo cancelados. Uma reunião entre os chefes dos Três Poderes que iria ocorrer nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) foi cancelada. Apenas o presidente do Supremo, Luiz Fux, e da Câmara, Arthur Lira, se encontram durante a tarde.

Uma reunião do presidente com os partidos PSC, PTB e Pros, que ocorreria na quarta-feira foi adiada para o dia 22. O encontro foi revelado pelo Correio e tem como foco discussões sobre a filiação do capitão da reserva para as eleições de 2022.