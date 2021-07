Bolsonaro está com obstrução intestinal e será transferido para São Paulo

IS Ingrid Soares RS Renato Souza

(crédito: Sergio LIMA / AFP)

A Secretaria de Comunicação da Presidência informou na tarde desta quarta-feira (14) que o presidente Jair Bolsonaro está com um quadro de obstrução intestinal. De acordo com o comunicado do órgão, o chefe do Executivo será transferido para São Paulo, onde passará por exames para avaliar a necessidade de cirurgia de emergência.

Como adiantou o Correio, o quadro clínico do presidente inspira cuidados e chama atenção dos médicos. Ele deu entrada com fortes dores abdominais no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e logo se suspeitou da obstrução. Caso seja realizado procedimento cirurgico, será o sétimo submetido pelo presidente desde que foi atingido com uma facada, em setembro de 2018.

"Após exames realizados no HFA em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", informou o governo.

Bolsonaro chegou a ser sedado e o médico Antônio Luiz Macedo, oncologista que operou o presidente após ele ser atingido com uma facada em 2018, se deslocou ao DistritoFederal para compor a equipe de avaliação. Na capital paulista, ele será internado na Rede D'or.