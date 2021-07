Eduardo diz que Jair Bolsonaro ainda pode passar por cirurgia

RS Renato Souza

(crédito: Sergio LIMA / AFP)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o pai pode passar por uma nova cirurgia. Em um vídeo publicado nas redes sociais o parlamentar destacou que o chefe do Executivo passa por avalição médica.

De acordo com Eduardo, Jair Bolsonaro sentiu fortes dores no Palácio da Alvorada antes de ser levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

O parlamentar destacou que o presidente retirou cerca de 1 litro de líquido acumulado no organismo, o que de acordo com ele "trouxe alívio". No entanto, a equipe médica avalia necessidade de novo procedimento cirúrgico.

“Há uma possobilidade de cirurgia, mas também há uma esperança de que essa dobra, essa aderência se desfaça naturalmente. Os médicos estão a todo momento avaliando se faz-se uma cirurgia ou se deixa mais um tempinho para ver se consegue resolver naturalmente” , disse o deputado.

O oncologista Antonio Luiz Macedo acompanha o quadro do presidente. Ele quem realizou a cirurgia após o presidente ser atingido com uma facada em 2018, durante campanha eleitoral.

Bolsonaro participaria de uma motociata em Manaus. No entanto, o compromisso, previsto para sexta-feira (16) será cancelado.