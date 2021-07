Internado em São Paulo, Bolsonaro cancela live e motociata em Manaus

IS Ingrid Soares

(crédito: @FlavioBolsonaro/CB/D.A Press)

Internado em um hospital de São Paulo após diagnóstico de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro relatou por meio das redes sociais que não transmitirá a costumeira live das quintas-feiras e que cancelou ainda a viagem que faria para Manaus e a motociata. “Por motivo de internação hospitalar comunico a impossibilidade de realizar a live de hoje, bem como nossa ida a Manaus fica adiada”, avisou.

A equipe médica tem feito exames diários no mandatário, que até o momento, não necessitou de uma cirurgia, mas segue em avaliação. A depender do desenvolvimento do quadro de saúde, o presidente poderá despachar direto do hospital Vila Nova Star. Porém, a orientação médica é de que ele mantenha repouso e descanso.

Segundo último boletim, o presidente "evolui de forma satisfatória clínica e laboratorialmente, mas segue sem previsão de alta hospitalar".



Nesta quinta-feira (15/7), Bolsonaro recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Instituicional (GSI) Augusto Heleno. Também por meio das redes sociais, o general comentou sobre a saúde do presidente. “Ele passa bem, mas continuará a fazer alguns exames e avaliações. Sua recuperação tem sido acima do esperado, graças a Deus e às orações dos amigos e amigas.”