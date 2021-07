Após decisão, You Tube retira do ar canal bolsonarista Terça Livre

IS Ingrid Soares

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O canal bolsonarista Terça Livre foi removido do YouTube pelo Google na noite desta quinta-feira (15/7). A decisão é da juíza Ana Carolina de Almeida, da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, que julgou improcedente a reativação do canal. Na decisão, a magistrada ainda condenou os donos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios da empresa multinacional.

Em fevereiro, o Terça Livre também foi retirado da plataforma por desrespeitar suspensão de uma semana. Os produtores do canal transmitiram o discurso do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reclamava de ter sido banido do Twitter após perder as eleições. Segundo o YouTube, ao divulgar a entrevista, o Terça Livre propagou “grupo violento criminoso”.

De acordo com a juíza, a reprodução do vídeo de Trump “parece mais ter o objetivo de incitar violência do que propriamente informar acerca da fala do Presidente. Não há qualquer contextualização da fala de Donald Trump, de forma que, verdadeiramente, parece um vídeo que incita violência”. No site oficial, os dirigentes afirmaram que vão recorrer da decisão.