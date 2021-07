MP quer saber se Olavo furou fila de internação

CB Correio Braziliense

A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar se houve algum tipo de irregularidade na internação do escritor Olavo de Carvalho, 74 anos, no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A suspeita é de que ele tenha furado a fila de internações da instituição, onde está desde que sofreu um “mal-estar súbito” em um voo entre os Estados Unidos e o Brasil, no último dia 8. O boletim dizia ainda que Olavo chegou à unidade em uma ambulância UTI móvel. O escritor teria vindo ao Brasil para continuar um tratamento médico. Olavo permanece internado e “evolui consciente, comunicativo e com quadro clínico estável”, segundo o mais recente boletim médico.