Bolsonaro passou por exame de covid antes de ser internado em São Paulo

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Planalto)

O presidente Jair Bolsonaro passou por um exame de covid-19 antes de ser internado no hospital Vila Nova Star em São Paulo, segundo nota enviada ao Correio. O hospital ressaltou que "todos os pacientes internados na unidade são testados para covid-19, o que inclui o senhor Presidente da República. Além disso, todas as áreas covid-19, tanto no Pronto Socorro como nos apartamentos e UTI, são isoladas no hospital", alegou.

Ontem, o presidente caminhou pelos corredores do hospital e conversou com funcionários e outros pacientes da mesma ala. Uma foto postada nas redes sociais pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mostra o mandatário de pé, posando para uma foto ao lado de outra paciente enquanto se apoia em um suporte de sonda. Na legenda, Michelle caracterizou o marido como "custoso demais".

O Vila Nova Star acrescentou ainda que "caminhadas e circulação pelo corredor do andar costumam fazer parte da recuperação dos pacientes. No caso de uma das imagens publicadas, foi a própria paciente quem pediu para ser fotografada ao lado do presidente".

Por fim, concluiu que "as normas de segurança que regem a internação do presidente no hospital são de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional".

Mais cedo, o boletim informou que Bolsonaro passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, mas segue sem previsão de alta hospitalar.