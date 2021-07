Longe do hospital, bem perto da crise

J » Jorge Vasconcellos

(crédito: Divulgação/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro terá alta hospitalar neste domingo, segundo informou, ontem, em coletiva de imprensa, o médico Antônio Macedo. Ele é o cirurgião chefe da equipe que cuida do presidente, que está internado, desde a semana passada, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro de obstrução intestinal.

O médico conversou com os jornalistas na porta do hospital. Segundo ele, o sistema digestivo de Bolsonaro já está em funcionamento, e a próxima etapa é passar da alimentação cremosa para a pastosa.

Macedo explicou também que a recomendação de alimentos não fermentados é feita para evitar gases. Outra prática que não poderá ser adotada pelo presidente, pelo menos por enquanto, é andar de motocicleta.

Segundo o médico, Bolsonaro tem sido orientado a mastigar bem a alimentação, ter refeições mais leves e fazer exercícios físicos para prevenir o quadro clínico que o levou à internação.

Antônio Macedo disse, também, que, dependendo da avaliação médica, Bolsonaro deverá estar apto a dar expediente no Palácio do Planalto a partir de amanhã.

Nesta semana, além das descobertas da CPI da Covid, um assunto que também deve trazer dor de cabeça ao presidente é o aumento das verbas do Fundo Eleitoral, de R$ 1,8 bilhão para R$ 5,7 bilhões, constante do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022, aprovado na quinta-feira pelo Congresso. O reforço do caixa do fundo teve uma repercussão bastante negativa, e caberá a Bolsonaro decidir entre o veto e a manutenção desse dispositivo no texto.

Na manhã de ontem, o presidente compartilhou, nas redes sociais, uma foto em que aparece tomando sopa e, também, um vídeo-meme, que mostra ele caminhando no hospital com a figura achatada — uma distorção conhecida na internet como “wide walking”, que Bolsonaro já havia utilizado em novembro.

O presidente também publicou um vídeo atribuído ao empresário bolsonarista Luciano Hang. A gravação traz uma montagem que destaca a simpatia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virtual adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022, pela ditadura cubana.

O chefe do governo foi internado, na manhã da última quarta-feira, no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com queixas de dores abdominais, além de uma crise de soluços que durou pelo menos 11 dias. Ainda na quarta-feira, ele foi transferido em um avião da Força Aérea Brasileira para São Paulo, com o objetivo de avaliar a necessidade de um novo procedimento cirúrgico. Até o momento, esse tipo de intervenção foi descartado.

Na sexta-feira, Bolsonaro voltou a comer e, conforme boletim médico, apresentou evolução satisfatória. Nesse dia, ele postou uma foto em que aparece despachando, por telefone, com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.