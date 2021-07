Quem é Mia Khalifa, ex-atriz pornô citada na CPI que 'se ofereceu' para ajudar o Brasil

A ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa, de 28 anos, foi um dos assuntos que dominaram as redes sociais no Brasil nos últimos dias.

Com quase 25 milhões de seguidores no Instagram, ela causou um furor ao responder o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) dizendo que está "a caminho" para depor na CPI da Covid.

Randolfe tinha dito que, em vez de negociar com o Butantan, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello negociou vacinas da CoronaVac com uma empresa de produtos eróticos.

Num tuíte, ele disse: "Corre aqui @miakhalifa! Acho que estavam te usando de cortina de fumaça!"

You guys are in a crisis… I’m on my way ?????? https://t.co/F0iqLRCFun