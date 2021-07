Em recuperação, Bolsonaro almoça purê de mandioquinha

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Twitter )

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, postou nesta terça-feira (20/7) nas redes sociais, um vídeo do presidente Jair Bolsonaro almoçando em seu gabinete. Apesar de despachar do Palácio do Planalto, o mandatário está em recuperação após diagnóstico de obstrução intestinal e ainda segue dieta pastosa. Na imagem, o chefe do Executivo brinca que "voltou a ser criança" e que a expectativa é de que na próxima semana inicie alimentação normal.

Hoje, Bolsonaro participou de uma cerimônia militar em comemoração ao nascimento do marechal Santos Dumont, na base aérea de Brasília.

O mandatário recebeu alta médica no domingo (18/7) após quatro dias internado em São Paulo. O chefe do Executivo foi transferido do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para o Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista, na quarta-feira (14/7) para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na data, ele continuará recebendo acompanhamento ambulatorial após a alta hospitalar.