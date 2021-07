Bolsonaro diz que desbloqueará recursos de ministérios

IS Ingrid Soares

(crédito: ANDRE BORGES)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (21/7) que desbloqueará "todos" os recursos orçamentários de ministérios. O mandatário alegou que a medida será possível por conta da arrecadação federal, que "subiu assustadoramente". Ele relatou ainda que a decisão ocorreu após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes e representantes de outras pastas. A declaração foi feita em entrevista à rádio Joven Pan Itapetininga.



"Conseguimos, no dia de ontem, aqui com Paulo Guedes e vários outros ministros também, como a arrecadação tem aumentando assustadoramente...Estou até preocupado positivamente, óbvio né, a arrecadação subiu assustadoramente, nós resolvemos descontingenciar todos os recursos previstos no orçamento dos ministérios, todos", apontou.

O chefe do Executivo também repetiu a intenção de reajustar o valor do Bolsa Família para R$ 300.

"Estamos aqui propensos, bastante interessados, com toda responsabilidade, sem falar em furar teto, chegar em no mínimo a R$ 300." O Orçamento federal conta com cerca de R$ 5 bilhões bloqueados.