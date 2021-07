Caso Ciro Nogueira vá para o governo, a mãe dele assume a vaga no parlamento

ST Sarah Teófilo RS Renato Souza

(crédito: Edilson Rodrigues/Agencia Senado)

A mãe do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Eliane Nogueira, pode assumir a cadeira do parlamentar no Senado Federal caso ele vá para a Casa Civil. Ela é a primeira suplente do senador. Caso não assuma, o segundo suplente é Gil Marques de Medeiros, conhecido como Gil Paraibano, prefeito da cidade de Picos, no Piauí.

Eliane é suplente na chapa que elegeu o senador em 2018. Cada chapa no Senado é formada por titular, primeiro e segundo suplentes. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, formar a chapa com familiares não é ilegal, e se tornou cada vez mais comum.

Ciro é titular na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. No entanto, a mãe dele não deve assumir o posto automaticamente. Neste caso, quem pode assumir é Jader Barbalho (MDB-PA). Ele é 1º suplente do bloco formado por MDB, PP e Republicanos.

O bloco pode indicar um novo nome, que pode ou não ser Eliane. Se confirmada a indicação de Jader, o governo perderia um de seus aliados na comissão.