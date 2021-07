Agora colado a Bolsonaro, Ciro Nogueira já chamou o presidente de fascista

CB Correio Braziliense

Presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), prestes a ser contemplado pelo presidente Jair Bolsonaro com o comando da Casa Civil, já chamou o mandatário de fascista e afirmou que votaria no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2018. “O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição, porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê...”, disparou, em entrevista à TV Meio Norte, de Teresina, no fim de 2017. Questionado sobre o petista, Nogueiro afirmou: “O melhor presidente da história deste país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. (...) Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo o que ele fez, por tudo o que tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo a partir do combate à fome, os programas que ele fez.”