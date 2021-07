Braga Netto diz que ameaça de golpe é "invenção" de jornal

JV Jorge Vasconcellos

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse aos jornalistas, nesta quinta-feira (22/7), que é "invenção" reportagem do jornal O Estado de S. Paulo segundo a qual ele enviou um recado ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmando que não haverá eleições em 2022 sem o voto impresso.

De acordo com a matéria, publicada hoje, Braga Netto enviou o recado a Lira no dia 8 de julho, por meio de um interlocutor que não teve o nome revelado. Na ocasião, o general estava acompanhado dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e pediu ao interlocutor para comunicar a quem interessasse que não haveria o pleito de 2022 sem a adoção do voto impresso.



Ainda segundo o jornal, depois de ouvir a ameaça do ministro da Defesa, o deputado Arthur Lira comunicou o assunto ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando que não aceitaria a ameaça golpista.

O próprio chefe do governo já ameaçou, por diversas vezes, a realização das eleições do ano que vem, caso o Congresso não adote o voto impresso.

Apesar de Bolsonaro questionar a segurança da urna eletrônica, não houve até o momento qualquer prova da ocorrência de fraudes no processo eleitoral brasileiro.

As declarações do ministro da Defesa tiveram uma grande repercussão negativa nos meios político e judiciário.