Deputado apresenta requerimento pedindo a convocação de Braga Netto

AF Augusto Fernandes

(crédito: Cleia Viana/Camara dos Deputados)

O deputado Rogério Correia (PT-MG) apresentou um requerimento à Comissão de Trabalho e Administração Pública da da Câmara pedindo que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, seja convocado para prestar esclarecimentos sobre a ameaça que ele teria feito ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), de que as Forças Armadas só aceitarão as eleições do ano que vem caso seja implementado o voto impresso.

Correia destacou que o Congresso Nacional e outros órgãos de investigação precisam apurar a veracidade das declarações de Braga Netto. De acordo com o parlamentar, "a suposta ameaça, se confirmada, se constitui em grave crime praticado contra o sistema democrático".

"Golpismo parece estar virando moda no Brasil, mas não podemos permitir. O próprio presidente (Jair Bolsonaro) já ameaçou o país e não podemos conciliar com chantagem e golpismo, que é crime passível de prisão", ponderou o deputado.

"É preciso dizer que, hoje, o governo Bolsonaro é fraco, e uma reeleição é improvável. Mas as ameaças de golpe não farão a gente recuar das pretensões de fazer um Brasil melhor. O Braga Netto terá que se explicar na frente dos deputados na Câmara", completou Correia.