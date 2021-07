Brasília-DF

pD por Denise Rothenburg

Fusão volta à cena com novos contornos

O sonho do PP de se tornar tão grande quanto o antigo PFL já foi no passado, levou o partido de Ciro Nogueira a jogar sobre a mesa uma proposta de fusão com o DEM, de ACM Neto, e o PSL, de Luciano Bivar e Antonio Rueda. Há um ano, quando Bolsonaro deixou o PSL, houve conversas sobre fusão do PSL com o DEM, à época ainda sob forte influência de Rodrigo Maia (sem partido-RJ). Os ventos da política mudaram e nada foi feito. Agora, voltam à cena a partir do PP.



Só tem um probleminha: nessa configuração, o DEM não teria mais o protagonismo nem o comando da legenda. O partido seria praticamente engolido pelo PP de Ciro e do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), que hoje dominam o palco da política. Por isso, no que depender dos Democratas, por exemplo, nenhum movimento nesse sentido será feito enquanto o jogo de 2022 não estiver com regras definidas e o cenário mais claro.



Falta acertar em casa: se quiser mesmo fundir os três partidos, Ciro terá que intervir no PP da Bahia. Lá o Progressistas é aliado do governador Rui Costa, do PT, que tem como vice João Leão, do PP.



Mourão joga crise para escanteio...

A notícia de O Estado de S.Paulo de que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, havia mandado intermediários dizer ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que sem voto impresso não haverá eleição, só perdeu impacto depois da fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

… mas a Defesa, não

A frase do vice-presidente foi considerada muito mais incisiva do que a nota de Braga Netto, que espalhou brasa ao ingressar na seara política e defender o voto impresso. A nota deixou a sensação entre os políticos de que, pelo menos, parte dos militares apoiaria um golpe de Jair Bolsonaro.

Carreira solo

Jair Bolsonaro até aqui não pediu votos aos senadores em favor de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal. A tarefa ficará a cargo de Ciro Nogueira.

E no bolsonarismo raiz…/ Houve um desconforto muito grande por parte dos primeiros aliados de Bolsonaro o fato de o presidente dizer, com todas as letras, que é Centrão. Ninguém vai romper, mas o entusiasmo não é mais o mesmo.

Não culpem os meus/ Nas lives, o presidente tem feito apelos para que seus apoiadores não ponham a culpa da aprovação do Fundo Eleitoral nos deputados que o apoiam. “Meus filhos, Bia Kicis, Carla Zambelli, votaram para aprovar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e não o Fundo Eleitoral”, repete diariamente. E diz que a crítica é injusta.

Rosângela na lida/ Rosângela Moro, mulher do ex-ministro Sergio Moro (foto), postou uma imagem no Instagram em que esconde o rosto da pessoa ao seu lado. Por segurança. A postagem foi acompanhada das hashtags #forabolsonaro, #nemLulanembolsonaro e #3viajá.

Rosângela na lida II/ Rosângela Moro escreveu: “Meu pontinho laranja. Amo mais que tudo nessa vida e não posso mostrar porque ficamos cruéis, cegos, ofensivos e desprezíveis. Mas ela saberá que me importo. Triste Brasil! Escondeis quem amas”.