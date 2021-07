Joice sofre série de fraturas

CB Correio Braziliense

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) está com diversas fraturas e hematomas no corpo e não sabe explicar como os ferimentos ocorreram. A parlamentar disse ter acordado, no domingo, no chão do seu apartamento funcional, em Brasília, no meio de uma poça de sangue, com frio e muitas dores pelo corpo. “Eu cheguei a pensar que tivesse tido um pequeno AVC (acidente vascular cerebral) ou algo assim”, afirmou. Ela conseguiu chamar o marido, o neurocirurgião Daniel França, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto, para socorrê-la. Na terça, a deputada foi ao hospital fazer exames e descobriu diversos traumas pelo corpo — joelho, costela, ombro e nuca —, incluindo cinco fraturas na face e uma na coluna. Ela desconfia ter sofrido um atentado dentro de sua casa e, por isso, acionou o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para investigar o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.