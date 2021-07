Brasília-DF

CB Correio Braziliense

Ao mesmo tempo em que atuará para preservar os interesses do governo no Congresso, Ciro Nogueira terá a missão de tentar fechar todas as brechas que possam representar fôlego para uma terceira via em 2022. A tentativa de fusão dos partidos, que sofre um mar de resistências, é parte desse processo, a fim de evitar que uma parcela do DEM esteja engajada na busca de uma alternativa à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.



A avaliação dos aliados do presidente da República é a de que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, caminhou muito mais do que eles calculavam. Montou candidaturas fortes em Minas Gerais, no Rio de Janeiro tem Eduardo Paes e está prestes a receber o ex-governador Geraldo Alckmin para concorrer ao estado de São Paulo.

Mudança de sala

Os corredores do quarto andar do Palácio do Planalto terão movimentação intensa nos próximos dias. É que os militares da reserva levados para a Casa Civil podem se preparar para deixar os cargos. Ciro Nogueira preencherá a maioria dos postos com assessores de sua confiança. A turma de Luiz Eduardo Ramos, porém, não ficará ao relento: será transferida para a Secretaria Geral da Presidência, na ala Oeste, onde bate o sol da tarde e não tem vista para o Lago Paranoá.

Gato escaldado...

Que ninguém se surpreenda se o governo vier a oferecer mundos e fundos ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Tudo será feito para tentar tirá-lo do páreo em 2022. Mas não vai colar.

… sabe o que vem pela frente

Depois da forma como Bolsonaro expôs o ex-juiz Sergio Moro, são poucos os que acreditam piamente nas promessas presidenciais.

O primeiro grande gol da CPI

Ao cancelar o contrato com a intermediária Precisa e negar a autenticidade dos documentos enviados ao governo, a Bharat Biotech abre as portas para tentar ver sua vacina aprovada no Brasil. E, de quebra, ainda dá lastro à CPI da Covid, que, embora de recesso, continua ativa nos bastidores. Em agosto, a tensão promete ser grande.

Alckmin na área.../ O ex-governador Geraldo Alckmin (foto), que deve deixar o PSDB em breve, continua percorrendo o interior paulista num projeto para voltar a ocupar o Palácio dos Bandeirantes. Obteve, por exemplo, o apoio do deputado Fausto Pinato (PP-SP), com quem participou de eventos ontem.

… dos bolsonaristas/ O apoio de Pinato a Alckmin é sinal de que o Progressistas por lá não deve apoiar o nome que Bolsonaro apresentar para alavancar sua candidatura em São Paulo.

Pior dos mundos/ Quando uma mulher aparece toda machucada e vira motivo de piadas nas redes sociais, é a prova cabal de que falta civilidade, empatia e respeito nesses ambientes.

E as Olimpíadas, hein?/ Com apenas quatro pessoas no desfile da cerimônia de abertura, o Brasil se apresentou com total respeito aos protocolos sanitários exigidos pelas autoridades japonesas. Melhor assim.