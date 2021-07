Indianos rompem parceria

S » Sarah Teófilo » Maria Eduarda Cardim

O laboratório Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin contra covid-19, anunciou, ontem, o término do memorando de entendimento para venda dos imunizantes à empresa brasileira Precisa Medicamentos — alvo da CPI da Covid, que investiga a participação de autoridades do governo para agilizar a importação e uso do imunizante no Brasil. A empresa indiana não informou os motivos do rompimento e disse que todas as suas ações, incluindo acordos globais, são feitas de acordo com as leis locais e que seus funcionários seguem os mais altos padrões éticos e de integridade.



À Precisa, no entanto, a Bharat pontuou as razões para o encerramento do acordo: a investigação da CPI e da Controladoria-Geral da União sobre a conduta da empresa brasileira; e a investigação da CGU sobre a carta “Portuguese Authorisation”, de 19 de fevereiro, cuja responsabilidade o laboratório indiano nega.



No comunicado divulgado ontem, a Bharat negou a autoria de duas cartas, com o carimbo da empresa e a assinatura de um representante, que haviam sido encaminhadas pela Precisa ao Ministério da Saúde. Uma delas informa que a empresa brasileira é a representante legal e exclusiva dos indianos no Brasil. “Recentemente, fomos informados de que certas cartas, que supostamente teriam sido executadas por executivos da empresa, estão sendo divulgadas on-line. Gostaríamos de afirmar, enfaticamente, que esses documentos não foram emitidos pela empresa ou seus executivos e, portanto, negam veementemente as mesmas”, informou o laboratório indiano.

Coincidências

Ambos os documentos estão em português. Um deles é o questionado pela CGU e o outro é uma “declaração de inexistência de fatos impeditivos” e assinala que a Bharat “declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação relativo (sic) à contratação junto ao Ministério da Saúde, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores”. Os dois documentos têm a assinatura da mesma pessoa e mesma data.



Após a divulgação do comunicado, a Precisa encaminhou ofício à CPI afirmando que a carta de autorização não regularizava a representação do laboratório, mas apenas traduzia um documento emitido pela Bharat. Disse ainda que, diante do comunicado dos indianos, solicitou perícia do documento e identificou que foi remetido pela empresa Envixia, “parceira da Bharat, que também assina o memorando de entendimento”.



O contrato do ministério com a Precisa, suspenso devido às suspeitas de irregularidades levantadas pela CPI, foi assinado em 25 de fevereiro para aquisição de 20 milhões de doses da vacina, por R$ 1,6 bilhão. A Precisa disse lamentar o rompimento e considerou a decisão “precipitada”.



A decisão da Bharat paralisa a liberação da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pois, para solicitar o uso emergencial ou pedido de estudos no Brasil, os laboratórios precisam de um representante no Brasil.