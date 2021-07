Manifestantes vão às ruas em atos contra Bolsonaro neste sábado (24/7)

TM Thays Martins

(crédito: Carl de Souza / AFP)

Ao menos 22 estados e o Distrito Federal registraram manifestações contrárias ao governo de Jair Bolsonaro neste sábado (24/7). Além de pedirem o impeachment do presidente, os manifestantes também solicitavam mais agilidade na campanha de vacinação contra a covid-19.

Nesta tarde, foram registrados atos no Distrito Federal, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Goiás, Alagoas, Minas Gerais, Pará. Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e Paraná.

Em São Paulo, os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Paulista e incendiaram a estátua do bandeirante Borba Gato na avenida Santo Amaro.

Avenida Paulista permanece com o trânsito interrompido em ambos os sentidos. Siga as orientações e evite congestionamentos. #190pmesp — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) July 24, 2021

Boa tarde com essa linda imagem da estátua de Borba Gato pegando fogo aqui em São Paulo ??????



Belo e moral, parabéns aos envolvides pic.twitter.com/hVrGWZ7m10 — Karibuxi vacinada ???????? (@Karibuxi) July 24, 2021

Atos também foram registrados fora do país. No Japão, os manifestantes também se posicionaram contra a realização das Olimpíadas, que iniciaram nesta sexta-feira (23/7).

Também foram registrados protestos na Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda e Portugal.

Começando a manifestação em Brasília do #24JForaBolsonaro! É o povo na rua por vacina no braço, comida no prato e fora genocida ????



????Ricardo Stuckert | Gabriel Souza pic.twitter.com/EgPebkXib6 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 24, 2021

Dia lindo e manifestação grande em Florianópolis pic.twitter.com/XfoJ59vldi — Paulo Nogueira Batista Jr. (@paulonbjr) July 24, 2021

Dublin, na Irlanda, homenagem a Marielle Franco no memorial dos direitos humanos. E também manifestação para o impeachment de Bolsonaro. Vídeo: @allanvictortv#24JFORABOLSONARO pic.twitter.com/s0PDWHP4l0 — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) July 24, 2021

Bom dia! O #24JForaBolsonaro só está começando. Pelo mundo afora brasileiros já estão nas ruas por vacina, renda e pelo impeachment! Tem manifestação rolando agora em Salamanca (Espanha), Tóquio (Japão), Viena (Itália), em Berlim (Alemanha) e Lisboa (Portugal). pic.twitter.com/3DPrCmssHu — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 24, 2021

Unidade para derrotar Bolsonaro! ? Manifestação em Caicó, no Rio Grande do Norte. #24JForaBolsonaro pic.twitter.com/CQn5SoaMuq — PSOL 50 (@psol50) July 24, 2021

Porto Alegre gigante toma as ruas no ato #ForaBolsonaro nesta tarde de sábado!



Organização popular e resistência antifascista!



????: Débora Fogliatto (1° e 3° fotos)#24JForaBolsonaro pic.twitter.com/QvSk4wuLtr — R.I.A (@RedeInfoA) July 24, 2021