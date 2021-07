Polícia Civil do DF investigará lesões sofridas por Joice Hasselmann

RS Renato Souza

A Polícia Civil do Distrito Federal vai investigar as lesões sofridas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). A parlamentar diz ter acordado sangrando em seu apartamento na Asa Norte, no último domingo (18/7).

Joice prestou depoimento na Polícia Legislativa e no Ministério Público Federal. De acordo com a congressista, as informações serão compartilhadas com as instituições que fazem parte das diligências.

"Eu não sei bem o termo técnico. Mas a Polícia Civil do DF vai investigar o que aconteceu. Amanhã (26/7) vou fazer o exame do corpo de delito", disse Hasselmann.

O exame de corpo de delito pode colaborar para entender a origem das lesões e determinar se elas ocorreram por queda, agressão ou qualquer outro tipo de trauma.

A parlamentar apresenta cinco fraturas no rosto, uma na costela e uma lesão superficial na parte se trás da cabeça. Em coletiva à imprensa, neste domingo (25/7), a parlamentar apresentou um hematoma na região da perna.