Encontro de Bolsonaro com Ciro Nogueira é adiado após problema com avião de senador

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcos Correa/ PR)

O encontro do presidente Jair Bolsonaro com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), previsto para esta segunda-feira (26/7) para tratar da nomeação dele para a Casa Civil, foi adiado para esta terça-feira (27).

A reunião deveria ocorrer no meio da tarde no Palácio do Planalto. No entanto, segundo a assessoria do parlamentar, o avião que transportava Nogueira do México para o Brasil teve um problema e ele deverá desembarcar em Brasília esta noite noite.

Atualmente sob comando de Luiz Eduardo Ramos, a Casa Civil passará para as mãos de Ciro. Ramos seguirá para a Secretaria-Geral da Presidência e Onyx Lorenzoni comandará o novo Ministério do Ministério do Emprego e Previdência. O anúncio de uma pequena reforma ministerial foi feito pelo mandatário no último dia 21.

Na quinta, Bolsonaro confirmou que Ciro havia aceitado o convite. "Está em recesso, chega em Brasília segunda-feira, converso com ele, acertamos os ponteiros, e a gente toca o barco. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo", disse na data.