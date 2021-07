Anvisa cancela estudos clínicos da vacina Covaxin no Brasil

ST Sarah Teófilo

(crédito: Noah Seelam/AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou os estudos clínicos da vacina contra covid-19 Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. O pedido do estudo foi feito pela empresa Precisa Medicamentos, que afirmava ser representante da Bharat no Brasil. Na semana passada, a fabricante indiana rompeu acordo com a Precisa, que é alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, no Senado.

"A decisão foi tomada após avaliação técnica de que o fim da autorização da empresa Precisa para representar a vacina no país inviabiliza o cumprimento da normativa que trata da condução dos estudos clínicos de vacinas no país", informou a agência.

Após decisão, na sexta-feira (23) a Anvisa suspendeu de forma cautelar os estudos clínicos da vacina. No sábado, a agência encerrou o pedido de uso emergencial do imunizante.

A negociação da Precisa com o Ministério da Saúde é alvo de suspeitas na CPI da Covid-19. A Bharat não informou o motivo do rompimento do acordo com a empresa brasileira, mas, segundo a Precisa, um dos motivos seria a apuração em curso na comissão parlamentar de inquérito. A Precisa fechou contrato com o ministério no dia 25 de fevereiro para aquisição de 20 milhões de doses de vacina a R$1,6 bilhão.