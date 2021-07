Luis Miranda deve prestar depoimento à PF nesta terça-feira (27/7)

RS Renato Souza

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

O deputado Luis Mirada deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (27/7), em Brasília. O parlamentar vai depor no âmbito de um inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação. A oitiva, de acordo com fontes na corporação, deve começar às 15h.



A corporação quer saber se os fatos narrados pelo deputado são iguais aos detalhados em depoimento pelo irmão dele, Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ambos dizem que levaram até Bolsonaro a informação sobre fraudes na compra de vacinas.

No entanto, Bolsonaro não teria informado à Polícia Federal para que o tema fosse investigado. A cobrança de propina teria ocorrido durante as negociações da compra da vacina Covaxin. Os irmãos Miranda dizem ter informado ao presidente de que existiam pressões para aprovar a importação do imunizante para o Brasil.

A cobrança de propina teria envolvido empresários, políticos e militares. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 revelou novos fatos, como visitas de representantes da Precisa Medicamentos, que tentou vender a Covaxin ao governo, e de ofertas supostamente superfaturadas pelo imunizante, além de documentos com informações suspeitas.