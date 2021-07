MPF recebe laudos incompletos do caso Joice e devolve para Polícia Legislativa

RS Renato Souza

(crédito: Bárbara Cabral/ Esp/ CB/ DaPress)

O Ministério Público Federal (MPF) devolveu o inquérito sobre as lesões da deputada Joice Hasselmann à Polícia Legislativa. O relatório foi encaminhado para análise do Ministério Público nesta terça-feira (27/7), de acordo com informações prestadas pela corporação.



Foram avaliadas 16 câmeras de segurança do edifício onde ela mora, em Brasília. Também foram realizadas oitivas com testemunhas que trabalham no prédio onde estão localizados os apartamentos funcionais. De acordo com o jornalista Márcio Falcão, da GloboNews, o Ministério Público recebeu laudos incompletos e solicitou que sejam completados.

De acordo com nota emitida mais cedo pela Câmara, a partir das informações enviadas pelas diligências da Polícia Legislativa, o MPF deve decidir se "apresenta ou não denúncia". No entanto, o texto não deixa claro quem foi acusado no inquérito, para ser alvo de representação no Poder Judiciário.

Joice disse ter sofrido diversas lesões em seu apartamento, e, entre elas, cinco fraturas na face e uma na região das costelas. Também apresenta hematomas na parte de trás da cabeça e do pescoço. A parlamentar disse ter adormecido e acordado em seu apartamento com o corpo envolto em uma poça de sangue.

A congressista diz que pode ter sofrido um atentado com fins políticos, mas não descarta ter sofrido uma queda enquanto dormia. A Polícia Civil do DF também investiga o caso e realizou perícia nesta terça-feira dentro do imóvel.