Planalto homenageia Dia do Agricultor com imagem de homem armado

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (28/7) uma homenagem ao Dia do Agricultor afirmando que os trabalhadores rurais não pararam de trabalhar durante a pandemia. O que chamou a atenção, porém, foi a foto escolhida em um banco de imagens que mostra um homem segurando uma espingarda no ombro em meio a uma plantação. A campanha faz alusão à política armamentista, bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.

????????‍???? Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. pic.twitter.com/oNf2FLRj5k — SecomVc (@secomvc) July 28, 2021

Questionada pelo Correio a respeito da peça, a Secom ainda não se manifestou. Em pouco mais de duas horas de postagem, a imagem criou polêmica, sendo ironizada por internautas. Veja abaixo:

Sim, todo agricultor que eu conheço planta com uma mão e segura a espingarda com a outra kkkkkk https://t.co/QPaJrGM6GM — André Lima (@Andrelima1315) July 28, 2021

Juro por deus que até agora não consegui fazer a relação entre a imagem de homem armado e um agricultor. https://t.co/pNiUCEXzxK — mvmotoca (@mvmotoca) July 28, 2021





Esperando pra ver a homenagem aos profissionais de saúde. pic.twitter.com/z4YmQ43jtj — Alexandre Mapurunga (@amapurunga) July 28, 2021

Opa @secomvc, aqui onde eu moro os agricultores usam enxadas



Não sabia que por aí vocês aram terra dando tiro no chão ???? https://t.co/UnLHfh0V2k — Yudi do Agreste ????? ???????? (@13luizleandro) July 28, 2021