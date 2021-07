Bolsonaro promete "bomba" sobre fraude em eleições e convoca população para ver live

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro convocou a população a assistir à live que fará hoje, na qual promete revelar uma “bomba”: supostas fraudes nas eleições de 2014 e 2018. “O povo vai reagir em 2022 se não tivermos eleições democráticas. Todos nós queremos eleições. Peço que amanhã (hoje), às 19h, o pessoal assista, porque a gente vai demonstrar todas as inconsistências de 2014, 2018… São coisas fantásticas ali para mostrar”, declarou. Na semana passada, ele afirmou que reuniria um grupo de hackers para essa exibição.

Bolsonaro insiste na aprovação do projeto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso, em tramitação na Câmara. Ele diz que não aceitará o resultado das eleições de 2022 sem o que chama de “voto auditável”.

Apesar das declarações, o chefe do Planalto colocou em dúvida, ontem, a participação na corrida eleitoral. “Eu tenho de ter um partido político. Eu não sei se vou disputar as eleições do ano que vem. Devo disputar, eu não posso garantir”, frisou. “E temos conversado com vários partidos, entre eles o Progressista, o qual integrei por, aproximadamente, 20 anos.”