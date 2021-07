Bolsonaro sobre covid: "Mais dois meses, no máximo, estamos na normalidade"

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro fez uma previsão nesta sexta-feira (30/07) e afirmou que, com o andamento da vacinação, no máximo, em dois meses, o país voltará à normalidade em meio à pandemia de covid-19. Declaração ocorreu durante entrevista ao Programa do Ratinho.

"Foram muitas mortes. Ninguém esperava que chegasse a esse ponto. O que tudo indica, com 70% da população vacinada pelo menos, estamos chegando no final dela. Se as vacinas forem efetivas para todas as cepas, mais dois meses, no máximo, estamos na normalidade".

O chefe do Executivo ainda mantém frequente embate com líderes estaduais e municipais por conta de medidas como o isolamento social e lockdown, adotados na tentativa de evitar o aumento dos casos. Bolsonaro também defende o inexistente tratamento precoce contra a covid-19. O país registra mais de 554 mil mortes pela doença.