Brasília-DF

pD por Denise Rothenburg

Sozinho nessa pista

A tensão que Jair Bolsonaro tem provocado ao levantar dúvidas, sem provas, sobre as urnas eletrônicas e, ao mesmo tempo, xingar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), não terá eco entre grande parte dos aliados no Congresso. O PP, comandado pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, não quer saber de enfrentamento com o Judiciário. Tampouco o PL, de Valdemar Costa Neto. A palavra de ordem, nesses dois partidos, é buscar a harmonia, até porque alguns filiados das duas legendas têm que responder à Justiça.

» » »

Nesse sentido, se o presidente Jair Bolsonaro continuar a toada de críticas ao Judiciário, ficará falando sozinho, ou terá sustentação apenas de um grupo menor. É o caso de Daniel Silveira, que já foi preso por ameaças à Suprema Corte, e outros de perfil parecido, que hoje não têm mais tanta força para fazer valer a vontade presidencial no Parlamento.



Não tem eleição grátis

O presidente da Câmara, Arthur Lira, aproveitou a live do site Consultor Jurídico para lembrar que as eleições de 2014, quando ainda valia o financiamento empresarial das campanhas, custaram ao país R$ 14,3 bilhões. Com o financiamento público, já se reduziu bastante esse valor.



Full schedule

Os ensaios do presidente Jair Bolsonaro para tentar marcar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deram água até agora. A resposta das autoridades americanas tem sido a de que a agenda de Biden está lotada até o ano que vem.

"Toda nossa cultura das artes sofre um ‘cala boca’ neste momento, mas vamos renascer, tenho certeza”

Fernanda Montenegro, atriz





Sem intermediários

O representante especial da Presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, tem conversado com o governo brasileiro. Mas a reunião com governadores foi vista pelos aliados do Planalto como um sinal de que os americanos não vão aguardar somente os movimentos de ministros ou do presidente Bolsonaro.



CURTIDAS

Segura o Pacheco!!/ Ao citar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), como pré-candidato ao Planalto, o comandante do DEM, ACM Neto, tenta evitar que o senador siga para o PSD de Gilberto Kassab. Mas, avaliam demistas, a declaração de Neto, na entrevista ao jornal O Globo, pode ter vindo tarde demais.

Metade já foi/ É que uma boa parte do DEM já está no projeto de ajudar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E só vai sair dessa linha se perceber que a canoa bolsonarista está realmente fazendo água.

Efeito bumerangue/ A fala do ministro Paulo Guedes, de que o IBGE está na idade da pedra lascada, levará a cobranças de mais investimentos no instituto. Até agora, só houve cortes no orçamento. Há quem diga que Guedes começa a ficar parecido com o chefe que, invariavelmente, critica o mensageiro.

Deu o recado e tirou de fininho/ Na live promovida pelo site Consultor Jurídico, em que o presidente da Câmara, Arthur Lira e o ministro Gilmar Mendes debateram o sistema de governo e outros temas, um espectador reagiu assim: “Excesso é decidir monocraticamente (sobre processos de impeachment). Pode aproveitar para barganhar”. Não se passaram cinco minutos e apareceu “mensagem eliminada”.