IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou neste sábado (31/07) em Presidente Prudente, São Paulo. Na chegada, o mandatário participou de uma motociata acompanhado por apoiadores. As imagens foram publicadas em suas redes sociais. Ao som de "mito", sem máscara e em meio à aglomeração, o chefe do Executivo cumprimentou apoiadores com apertos de mãos e tirou selfies. É o primeiro passeio de moto em grupo da qual ele participa após ter sido internado com diagnóstico de obstrução intestinal.

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) acompanhou o mandatário na comitiva, assim como o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A parlamentar ainda convocou a população para a manifestação a favor do voto impresso, prevista para domingo (01/08).

Lutaremos JUNTOS pela democracia e pela liberdade do nosso povo ????????#Dia01VaiSerGIGANTE pic.twitter.com/lm8Y6he8fL — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 31, 2021

O Patriota também publicou vídeos de Bolsonaro durante a motociata.

Agora: Bolsonaro participa de Motociata em Presidente Prudente SP. pic.twitter.com/fgXdn1mBXQ — Patriotas (@PATRlOTAS) July 31, 2021

A previsão é de que o chefe do Executivo visite as instalações do Hospital de Esperança e participe da cerimônia do credenciamento da unidade junto ao Sistema Único de Saúde. Às 14 horas, Bolsonaro deverá se encontrar com prefeitos de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Seu retorno à Brasília ocorrerá no meio da tarde.