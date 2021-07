Ao lado de Temer, FHC declara voto a João Doria nas eleições de 2022

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Governo de SP)

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) declarou neste sábado (31/07), pela primeira vez, voto a João Doria nas eleições de 2022. Declaração ocorreu durante reinauguração do Novo Museu da Língua Portuguesa, reconstruído após um incêndio em dezembro de 2015.

A solenidade contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais, entre elas os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o Ministro da Cultura de Angola, Jomo Francisco Fortunato, os ex-Presidentes brasileiros Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer e o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entre outras.

O governador paulista prestou homenagem a FHC, destacando seus oito anos de mandato. Em referência indireta ao presidente Jair Bolsonaro, o governador paulista também falou sobre a importância da democracia e da cultura para o país.

"Ao longo dos seus oito anos de mandato, ele teve o privilégio de poder fazer um mandato longo e fez isso de uma maneira histórica. E o Brasil mudou durante os oito anos do presidente Fernando Henrique e, se não fosse por todas as atitudes que tomou, sobretudo em relação aos mais pobres, aos mais humildes do nosso país, melhorando a igualdade, respeitando a diversidade... Foi um grande defensor da cultura, da literatura, daquilo que representa a memoria de um povo", acrescentou.

E emendou: "Nenhum povo é soberano sem educação e sem cultura. Escrevam, lembrem e associem o privilégio de estarmos aqui hoje ao lado de quatro grandes líderes que preservam o direito, preservam a democracia e respeitam a liberdade".

FHC agradeceu a homenagem e rebateu: "Ele é candidato à presidência e tem o meu voto". Veja no vídeo abaixo: