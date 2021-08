Itália registra mais de 800 focos de incêndio no fim de semana

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Mauro PIMENTEL)

A Itália registrou mais de 800 focos de incêndio neste fim de semana, principalmente no sul do país - informaram bombeiros locais em sua conta no Twitter.



"Nas últimas 24 horas, os bombeiros fizeram mais de 800 intervenções: 250, na Sicília; 130, na Apúlia e na Calábria; 90, no Lazio; e 70, na Campânia", afirma o tuíte dos bombeiros.

"O trabalho das equipes continua em Catânia, Palermo e na área de Siracus", acrescentou.

A Itália vem sofrendo uma onda de calor nos últimos dias, com temperaturas que chegam a 40°C em Bari, na Apúlia, e 39°C, nas cidades sicilianas de Catânia e Palermo.

O calor e a seca causaram inúmeros incêndios. Um deles destruiu 20.000 hectares de floresta e oliveiras neste fim de semana, em Oristano, na ilha da Sardenha.

"Os incêndios são provocados por criminosos", denunciou Coldiretti, um dos principais sindicatos de agricultores.

"O calor e a seca" facilitaram o trabalho dos incendiários.

Enquanto o sul sofre com o calor, o norte da Itália registra violentos temporais e tempestades de granizo.

"O custo dos danos causados no norte da Itália pelas violentas tempestades e pelo granizo durante o verão é de dezenas de milhões de euros", afirmou o sindicato Coldiretti neste domingo.