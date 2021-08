Laudo aponta ausência de lesões nas mãos do marido de Joice Hasselmann, diz defesa

ST Sarah Teófilo

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O laudo do exame de corpo de delito feito no marido da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), o neurocirurgião Daniel França, constatou ausência de lesões recentes nas mãos do médico, informou a defesa da parlamentar. O exame, feito no Instituto Médico Legal (IML) do Distrito Federal, buscou identificar se havia lesões que mostrassem sinais de luta, ou qualquer confronto físico. Ele foi feito no âmbito das investigações que apuram se Joice foi agredida dentro de casa, em um apartamento funcional, em Brasília.

O advogado da deputada, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou que o resultado do laudo já era esperado. "Recebi a notícia na sexta-feira e nem me manifestei, porque para mim aquilo era óbvio. Nós temos certeza de que nunca houve nenhuma agressão por parte do Daniel", disse.

A deputada relatou há duas semanas ter acordado no chão de sua casa no dia 18 de julho, ensanguentada e com dois dentes quebrados, sem se lembrar do que aconteceu. Seu marido, o médico Daniel França, estava no apartamento, mas em outro quarto. Ao acordar, ela relata que pediu ajuda a ele, e que foi socorrida.

Dois dias depois, a parlamentar disse que foi a um hospital por insistência do marido, e constatou cinco fraturas na face e uma na coluna, levantando a suspeita de que ela poderia não ter caído, mas, sim, ter sido agredida. Depois disso, com ilações feitas nas redes sociais de que ela teria sido vítima de violência doméstica, os dois concederam entrevista na qual o médico negou ter agredido a esposa. Joice também frisou, diversas vezes, que não foi agredida por ele.

Kakay pontuou que as afirmações de que a deputada teria sido vítima de violência doméstica são "políticas, bolsonaristas e irresponsáveis". "O laudo é categórico. Não há nenhum tipo de lesão recente ou mais antiga. Então, tecnicamente, já está descartado", afirmou. Conforme o advogado, agora irá acompanhar as investigações, aguardando a resolução final e o relatório do inquérito.