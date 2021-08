Morre Francisco Weffort, ex-ministro da Cultura, aos 84 anos

CB Correio Braziliense

O ex-ministro da Cultura Francisco Correa Weffort morreu nesse domingo (1º/8), aos 84 anos, vítima de um infarto do miocárdio. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, a professora Claudia Costin confirmou a informação no Twitter.

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento do Francisco Weffort, cientista político, ex-ministro da Cultura e professor titular da USP. Conversávamos muito no governo Fernando Henrique Cardoso”, escreveu.

Acabo de receber a triste notícia do falecimento do Francisco Weffort, cientista político, ex-ministro da Cultura e professor titular da USP. Conversávamos muito no governo Fernando Henrique Cardoso. RIP — Claudia Costin (@ClaudiaCostin) August 2, 2021

Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Weffort é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda ao qual foi filiado até 1994. Em 1995, assumiu o Ministério da Cultura do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ele ocupou o cargo até 2003, quando foi substituído por Gilberto Gil.

Weffort foi autor de livros como “Formação do Pensamento Político Brasileiro”, “Por que Democracia” e ” Qual Democracia?”, entre outros. Seu último trabalho publicado foi a obra “Crise da Democracia Representativa e Neopopulismo no Brasil”, em coautoria com o professor José Álvaro Moisés.



Weffort também foi fundador e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), pesquisador do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea (Cedec) e lecionou no Wilson Center e no Helen Kellogg Institute, ambas instituições nos EUA.