CPI é suspensa após bate-boca entre Renan Calheiros e Marcos Rogério

A sessão desta quarta-feira (4/8) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID foi suspensa após bate-boca entre os senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Renan Calheiros (MDB-AL).

A discussão começou após o relator da comissão apresentar cópias de diálogos entre o tenente-coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa, que presta depoimento, e o representante da Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho.

Renan afirmou que internautas chamaram a atenção para uma possível manipulação das conversas. Segundo ele, os usuários das redes sociais podem ter participação nas investigações de documentos que tiveram sigilo quebrado pela CPI.

O advogado de defesa de Marcelo questionou a legalidade da fonte dos documentos, que recebeu apoio de Marcos Rogério. "Essa história mostrando a tríade é complexa, tem que ser apurada. Agora nesse procedimento a presença dos advogados não é meramente figurativa", disse o parlamentar governista.



Renan se irrita com a interrupção do parlamentar governista. "Vossa excelência está preocupada em ocultar o que? É advogado de quem?", disse repetidamente.

"Se tem alguém aqui que sempre tenta ocultar a verdade e tenta sempre perder a razão é a vossa excelência", rebateu Marcos Rogério.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), também alegou que faltam partes da conversa entre o general e Cristiano Carvalho. As afirmações que acusavam Blanco de mentir, geraram tumulto na sessão com demais senadores, sendo preciso ser suspensa por cinco minutos. Após o intervalo, as atividades foram retomadas.



