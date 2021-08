Bolsonaro se reúne com conselheiro de segurança nacional de Biden

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira (5/8) com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, emissário do governo do presidente americano, Joe Biden. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e não constava na agenda oficial do mandatário.

Na mesa, foram tratados temas como a pauta ambiental na Amazônia, mecanismos de financiamento internacional para projetos de preservação e também a corrida do 5G — os EUA desejam barrar equipamentos chineses.

A previsão é de que Sullivan se encontre ainda com o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e participe de um almoço no Itamaraty. Há também a expectativa de que ele se reúna com governadores do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal.

Bolsonaro foi um dos últimos chefes de Estado a cumprimentarem Biden por ocasião das eleições e por ser ferrenho defensor de Donald Trump. No dia 20 de janeiro, ele enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, felicitando Biden pela posse. O chefe do Executivo brasileiro se mostrou otimista quanto à relação bilateral entre os dois países com o início do mandato e disse acreditar em um “excelente futuro para a parceria Brasil-EUA”.

“Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação Brasil-Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos”, escreveu o mandatário na data.