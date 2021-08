Fux cancela reunião com chefes dos Poderes e rebate ataques de Bolsonaro

RS Renato Souza

Em um discurso dirigido diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, cancelou uma reunião que estava marcada para ocorrer entre os chefes dos Três Poderes. O encontro estava sendo organizado pelo próprio magistrado e foi desmarcado após o chefe do Executivo atacar magistrados do Supremo e o sistema eleitoral.

Ele disse ter alertado Bolsonaro sobre os "limites do direito da liberdade de expressão". "O Supremo informa que está cancelada reunião entre os chefes de Poder, entre eles o presidente da República", afirmou o magistrado. "Quando se ataca um integrante desta Corte, se ataca a todos", disse Fux.



O presidente do Supremo destacou que Bolsonaro divulga informações equivocadas e que não são verdadeiras. Mais cedo, Jair Bolsonaro afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é "autoritário" e criticou a decisão de incluí-lo no inquérito das fake news, relatado por Moraes. "A hora dele vai chegar", disse o capitão da reserva do Exército, se referindo a Moraes.

Bolsonaro acusa o sistema eleitoral de ter sido fraudado, atacou nas últimas semanas o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prometeu "agir fora das quatro linhas da Constituição", sem destacar o que faria na prática.