S » Sarah Teófilo

(crédito: TSE/Divulgação)

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encaminharam, ontem, ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal (PF). O documento pede a apuração de eventual delito por parte do chefe do Executivo, do delegado da instituição que comanda as investigações e do deputado federal Filipe Barros (PSL-PR).

O inquérito divulgado por Bolsonaro apura ataque hacker ao sistema do TSE, ocorrido em 2018. Após a divulgação, por parte do mandatário, o tribunal reforçou que o caso não representou qualquer risco à integridade das eleições.

Na notícia-crime, os ministros ainda pediram que os links com a publicação dos inquéritos sejam removidos na íntegra das redes sociais. “Por se tratar de conjunto de informações que deveriam ser de acesso restrito e podem causar danos à Justiça Eleitoral e ao próprio processo democrático de realização e apuração das eleições, solicita-se, ainda, a concessão de medida cautelar criminal com o objetivo de remover as referidas publicações das redes sociais”, pontuaram.

Conforme destacou o tribunal, na semana passada, Bolsonaro divulgou em suas redes sociais peças do inquérito da PF. O documento também foi divulgado por Barros, deputado bolsonarista, relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso.

A notícia-crime será analisada no âmbito do inquérito das fake news, que apura informações falsas e ameaças contra ministros do STF. No relato, o TSE aponta que a divulgação “supostamente criminosa de informações e dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral pode ter relação probatória com os fatos atualmente apurados no âmbito” do inquérito, no qual Bolsonaro foi incluído, na semana passada, pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Isso porque a publicação das informações da Justiça Eleitoral encontra-se igualmente vinculada ao contexto de disseminação de notícias fraudulentas acerca do sistema de votação brasileiro, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de direito”, enfatizaram os ministros. O pedido, então, foi encaminhado a Moraes, com os links das publicações que divulgaram o inquérito da PF.

Desinformação

Também ontem, o TSE anunciou que está em vigor o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação na Justiça Eleitoral, criado por meio de portaria assinada pelo presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso. A Corte já vinha atuando com vídeos e textos para desmentir informações falsas sobre o sistema eleitoral, inclusive aquelas ditas por Bolsonaro.

“Diante das experiências vivenciadas pela Justiça Eleitoral nos dois últimos anos, durante os quais a desinformação buscou atingir a imagem e a credibilidade da instituição, além de levantar dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação, o TSE decidiu dar continuidade às medidas já adotadas e torná-las de caráter contínuo e permanente”, informou órgão.

O programa foi instituído, pela primeira vez, em 2019, com o objetivo de atuar nas eleições de 2020. A ação conta com parceria do Congresso e das plataformas Google, Facebook, Instagram e WhatsApp, assim como agências de checagem.



Senado vota PL que revoga LSN

O Senado deve votar, hoje, o Projeto de Lei 2.108/2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional (LSN) ao adicionar ao Código Penal crimes ligados a atentados contra a democracia e à soberania nacional. O texto, aprovado pela Câmara em maio, é relatado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) e será o primeiro item a ser analisado pelos parlamentares na sessão, prevista para as 16h.

Entre os principais pontos do texto, está a punição por espionagem e cumplicidade com atos contra o país. Aqueles que participarem de negociações com grupos estrangeiros ou governos para provocar atos de guerra contra o país ou invadi-lo poderão ser presos e cumprir pena de três a oito anos. Fornecer documentos sigilosos que possam representar riscos para o país nas mãos de outras nações pode resultar em 12 anos de prisão aos envolvidos.

O projeto também visa punir atentados violentos, ameaças ou sabotagem contra o Estado democrático de direito, tentando inviabilizar o exercício dos poderes constitucionais ou derrubar governos eleitos. Atos contra a realização do processo eleitoral também são passíveis de punição.

O texto prevê, ainda, que aqueles que promoverem ou financiarem a divulgação em massa de informações sabidamente falsas para influenciar o processo eleitoral poderão cumprir pena de até cinco anos de reclusão.

Caso o projeto passe pelo Senado, a Lei de Segurança Nacional, que data de 1983 — quando a ditadura militar ainda estava no poder —, será revogada. A LSN tem sido criticada por especialistas e políticos por estar ultrapassada, sendo possível usá-la para enquadrar inimigos políticos.

De acordo com a LSN, por exemplo, é possível condenar a quatro anos de prisão aqueles que imputam fatos criminosos inverídicos ao presidente da República ou aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O mesmo vale para informações falsas que possam ser “ofensivas à reputação” deles, o que, segundo especialistas, abre margem para interpretações equivocadas e atos autoritários.

Em março deste ano, um grupo de cinco manifestantes foi preso em Brasília após estender uma faixa na Esplanada dos Ministérios em que aparecia uma charge em forma de crítica ao presidente Jair Bolsonaro. A faixa mostrava o chefe do Planalto pintando uma suástica em uma cruz vermelha, em referência ao combate à pandemia. O Ministério Público do Distrito Federal criticou a prisão, frisando que os manifestantes estavam em um ato pacífico.

Já em maio, um professor e dirigente do PT em Goiânia foi detido por ter um adesivo no capô de seu carro em que chamava Bolsonaro de “genocida”. Os policiais militares que o abordaram alegaram que ele estava descumprindo a Lei de Segurança Nacional, o algemaram e o levaram à superintendência local da Polícia Federal. Para a PF, não houve descumprimento da LSN. O professor foi liberado após prestar depoimento.