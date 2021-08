Humorista recria cena de golpe em Mianmar durante desfile em Brasília

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Nesta terça-feira (10/8), a humorista Adriana Nunes, integrante do grupo Os melhores do mundo, viralizou nas redes sociais após recriar vídeo do golpe militar em Myanmar, que ocorreu em fevereiro deste ano. No vídeo original, uma instrutora transmitia uma aula de dança ao vivo, enquanto viaturas blindadas passam ao fundo.

Na paródia, a humorista também aparece dançando enquanto os tanques de guerra da Marinha participam do desfile militar em frente ao Palácio da Alvorada. O grupo de humor compartilhou vídeo no Instagram com legenda "Myanmmar é aqui?", além de se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usando a hashtag #ditaduranuncamais.





A humorista optou por uma escolha de roupa e ambiente iguais aos do vídeo original, mas escolheu a música Ampun Bang Jago, lançada no ano passado, mas se popularizou nas redes após virar uma espécie de hino de protestos, além de zombar autoridades. Confira o vídeo original:

Nesta manhã, um comboio de aproximadamente 50 veículos da Marinha, entre tanques e blindados, desfilou em frente ao Palácio do Planalto e pela Esplanada dos Ministérios. Na ocasião, os militares entregaram ao presidente Jair Bolsonaro um convite para que ele participe de um treinamento da Marinha que será no próximo dia 16, em Formosa (GO).