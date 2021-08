Um silêncio que diz muito

ST Sarah Teófilo BL Bruna Lima

(crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O depoimento do tenente-coronel da reserva do Exército Helcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil (IFB), ontem, à CPI da Covid, foi marcado por silêncios comprometedores — estava protegido por um habeas corpus parcial obtido no Supremo Tribunal Federal (STF) — que expuseram seu envolvimento não apenas num esquema de intermediação de compra de vacinas contra o novo coronavírus, mas, também, na disseminação de mentiras contra os imunizantes e a pandemia. Ele é suspeito de articular um encontro entre membros do governo federal e representantes da Davati Medical Supply, que ofertou supostos 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, sem qualquer conexão com a farmacêutica.

Apesar de ter repetido, mais de 60 vezes, a expressão “por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio”, ainda assim caiu em contradição nas poucas vezes que respondeu aos senadores. Em seu discurso de abertura, Helcio afirmou que jamais esteve em qualquer jantar com o cabo da Polícia Militar de Minas Luiz Paulo Dominghetti, apontado como vendedor autônomo da Davati.

No entanto, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), mostrou uma foto em que apareciam reunidos Helcio, Dominghetti e o reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da ONG Secretária Nacional de Assuntos Humanitários (Senah). Ele negou conhecer o reverendo antes desse encontro, mas se contradisse ao responder que o religioso “aventou a possibilidade de o IFB compartilhar sua agenda no Ministério da Saúde com os representantes de tal empresa (Davati) para que eles pudessem explicar ao ministério as condições de sua oferta de vacinas”.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) colocou em cheque a narrativa de que o coronel da reserva não era próximo de figuras do governo. Disse que Helcio, junto com outros dois coronéis, tiveram 23 agendas com o primeiro e o segundo escalão do atual governo, desde o início até junho deste ano. “Todos têm envolvimento com empresas de consultoria e assessoria de empresas que tenham ou tentam ter relacionamento com o governo federal. Mesmo assim, o senhor informa que não faz intermediação de negócios, nem é lobista?”, provocou.

Fake news

Os senadores também deram ênfase à atuação da entidade presidida por Helcio. Trouxeram várias postagens do IFB criticando ministros do STF, publicando desinformações sobre as vacinas, defendendo medicamentos ineficientes contra a covid-19, reproduzindo ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições e propondo intervenção militar com o fechamento do Supremo e do Congresso. Irritado com a postura do militar da reserva, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), lembrou-lhe que construiu a carreira no Exército durante no período democrático — além de cursos no exterior, Helcio serviu aos presidentes Fernado Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Já o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou prints nos quais o militar da reserva ataca o STF e mostrou que o IFB é responsável por vários sites e redes sociais propagadoras de mentiras. Ironizou, inclusive, as críticas que Helcio fez à ministra Cármen Lúcia, que lhe concedeu o direito de calar na oitiva. “Ainda bem que ela não caiu, não é coronel? Porque isso possibilitou que o senhor se utilizasse do direito ao silêncio. Espero que pensem duas vezes antes de pedir o fechamento do STF. Sempre será necessário recorrer a eles para ter garantia dos direitos constitucionais”, alfinetou.

Segundo a senadora Simone Tebet (MDB-MS), “esse coronel coloca na plataforma do instituto só matérias a favor da imunidade rebanho e do tratamento precoce, contra a vacina. E ele, que não acredita na imunização, inclusive não se vacinou, tenta comercializar vacina com o ministério, tentando ganhar dinheiro em cima de algo que ele não acredita”.



Mendonça crê ter votos para ir ao STF

O ex-advogado-geral da União André Mendonça passou o dia de ontem mais uma vez percorrendo gabinetes dos senadores em busca de apoio para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). E, segundo ele, a peregrinação tem dado resultado, pois avalia que já tenha votos suficientes para obter o aval do Senado — para assumir a cadeira antes ocupada pelo ministro aposentado Marco Aurélio Mello é preciso 41 votos favoráveis. Mendonça disse ter se encontrado com os senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), Eduardo Girão (Podemos-CE) e Omar Aziz (PSD-AM) — os dois últimos integrantes da CPI da Covid.

Mendonça crê ter votos para ir ao STF

O ex-advogado-geral da União André Mendonça passou o dia de ontem mais uma vez percorrendo gabinetes dos senadores em busca de apoio para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). E, segundo ele, a peregrinação tem dado resultado, pois avalia que já tenha votos suficientes para obter o aval do Senado — para assumir a cadeira antes ocupada pelo ministro aposentado Marco Aurélio Mello é preciso 41 votos favoráveis. Mendonça disse ter se encontrado com os senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), Eduardo Girão (Podemos-CE) e Omar Aziz (PSD-AM) — os dois últimos integrantes da CPI da Covid.

Rachadinhas: Aras rejeita arquivamento

O procurador-geral da República Augusto Aras enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal contra o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) para arquivar as investigações sobre o esquema de rachadinha que o filho 01 do presidente é acusado de ter comandado, à época em que ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. No documento, ele disse não ver as ilegalidades e o constrangimento ilegal alegados pelo advogado de Flávio, Frederick Wassef.

O parecer foi encaminhado ao gabinete do ministro Gilmar Mendes na última quinta-feira, no âmbito de habeas corpus impetrado por Wassef em maio. O caso corre sob sigilo no STF e o processo foi apresentado à Corte dois meses depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar dois recursos da defesa de Flávio — um deles sobre o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com o Ministério Público do Rio no caso das rachadinhas.

Os promotores tiraram da acusação 16 itens invalidados pelo STJ e reapresentaram apenas as provas que foram consideradas válidas. Segundo o MP-RJ, há mensagens que mostram que Queiroz recebeu dinheiro da rachadinha por meio da mãe e da mulher, ex-funcionárias do hoje senador. Outro ponto válido é o depoimento de uma ex-funcionária de Flávio, que confirmou o esquema da rachadinha quando admitiu a devolução de parte do salário.