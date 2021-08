Humberto sobre Bolsonaro recomendar tratamento precoce: 'Vai ser indiciado'

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

(crédito: Agência Senado/Reprodução)

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid desta quarta-feira (11/8) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será indiciado por ferir o artigo Nº 284 do Código Penal Federal, que proíbe o 'curandeirismo', prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância como milagrosa.



“As empresas que se deram bem e ficaram ‘caladinhas’ têm culpa em parte. Mas a culpa principal é do presidente da República. O senhor Jair Bolsonaro atuou como se fosse um curandeiro. Anunciando cura infalível para uma doença em que isso efetivamente não existe”, afirmou o parlamentar.



O chefe do Executivo defendeu o uso de medicamentos, como a cloroquina e ivermectina, para tratamento precoce por diversas vezes durante a pandemia. As principais autoridades mundiais de saúde, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), continuam ressaltando que não existe tratamento comprovadamente eficaz contra o coronavírus.



Segundo Humberto Costa, essas supostas violações de Bolsonaro não ficarão impunes. "Já falei com o relator e ele me disse que vai indiciá-lo pelo descumprimento do artigo penal 284: 'prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância com o discurso que é milagroso ou infalível'. Vai ser indicado sim, tenho convicção", declarou.



"Bolsonaro violou a resolução da Anvisa de publicidade por 18 vezes, inclusive quando quis dar uma caixa de cloroquina para uma ema. Esse é o grande responsável pela tragédia sanitária, econômica, social e política que estamos vivendo neste momento", completou.