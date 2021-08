Pacheco descarta voto impresso

J » Jorge Vasconcellos » AUGUSTO FERNANDES » INGRID SOARES

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), descartou, ontem, qualquer possibilidade de a Casa discutir algum projeto sobre a adoção do voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O parlamentar disse que a decisão do plenário da Câmara, de rejeitar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que mudava o sistema eleitoral, encerrou de vez as discussões sobre o tema no Congresso Nacional.

“Ontem (terça-feira), a Câmara se pronunciou a respeito disso, numa deliberação em plenário em relação a uma proposta de emenda à Constituição que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados”, destacou. “Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida, que há no Senado Federal, desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara, em relação a esse tema, torna definitiva e resolvida essa questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto, em função da decisão da Câmara dos Deputados”, acrescentou, durante pronunciamento.

O parlamentar também reafirmou ter confiança na Justiça Eleitoral brasileira e frisou acreditar que as eleições de 2022 serão realizadas “com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação a fraude ou a qualquer coisa que o valha”.

“Então, renovo essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na Justiça Eleitoral brasileira e que tenhamos a normalidade no processo eleitoral de 2022, pilar que é da democracia e do Estado de direito”, enfatizou o senador. “Portanto, fica esse registro e, basicamente, essa proposta de emenda à Constituição que me foi indagada a respeito de estar nela contido algum tipo de questão em relação a voto impresso, já há essa decisão da Câmara dos Deputados e, portanto, esse assunto está resolvido.”

Chantagem

Apesar da derrota na Câmara e de ter prometido ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que aceitaria a decisão dos deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou aos ataques ao sistema eleitoral. Ele disse, ontem, que vai continuar defendendo a bandeira do voto impresso “enquanto vivo for” e levantou suspeitas, mais uma vez, sobre as eleições de 2022.

O chefe do Executivo também renovou as críticas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e distorceu o resultado da votação no plenário da Câmara para dizer que metade dos deputados “não acredita 100% na lisura dos trabalhos” da Corte e “não acredita que o resultado seja confiável”. Foram 229 votos a favor da matéria, a maioria entre os 448 parlamentares que participaram da sessão. Mas 218 foram contra, um se absteve — Aécio Neves (PSDB-MG) — e outros 64 se ausentaram. Ou seja, 283 deputados impediram a aprovação da PEC.

Bolsonaro não aceitou a derrota e, mais uma vez, acusou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, de ter coagido parlamentares a derrubarem a matéria. Segundo o chefe do Planalto, o ministro teria chantageado deputados. “Tirando os partidos de esquerda que votaram contra, muita gente votou preocupado. Agora, realmente, estão com problemas essas pessoas que resolveram votar com o presidente do TSE. Os que se abstiveram, numa votação on-line, abstenção é muito difícil acontecer, é sinal de que também ficaram preocupados com retaliações”, disparou.

“Parte da outra metade que votou contra, entendo que votou chantageada. A gente vê um cidadão andando pelos corredores da Câmara repetindo exatamente o que falou Zé Dirceu: ganhar eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. Acho que não precisa falar mais nada”, acrescentou.

Segundo o presidente, as eleições de 2022 deverão enfrentar o que ele chamou de “mácula da desconfiança”. “Hoje em dia, sinalizamos uma eleição... Não é que está dividida. Uma eleição em que não vai se confiar no resultado das apurações. A gente não pode deixar que meia dúzia de funcionários numa sala escura conte os votos e decida as eleições.”



Risco de punição aos dissidentes

Na sessão plenária em que a Câmara rejeitou a proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, na terça-feira, 113 deputados votaram em sentido oposto à orientação dos respectivos partidos — esse número representa 25% dos 448 parlamentares presentes. Ao todo, as dissidências ocorreram em 14 siglas que recomendaram a rejeição da proposta.

As que tiveram os maiores percentuais de votos contrários à orientação foram PSD (57%), PV (50%), PSDB (47%), DEM (46%) e MDB (45%). Em menor escala, Cidadania (38%), Solidariedade (36%), PSB (35%), PL (27%), Avante (25%), PDT (24%), Podemos (20%), PSL (11%) e Republicanos (9%).

O PSDB, contrário à PEC, registrou 14 votos dissidentes. A orientação da sigla foi cumprida por 12 tucanos. Um outro se absteve — Aécio Neves (MG), também contrariando a legenda.

O deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), um dos que votaram em desacordo com a orientação do partido, afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não precisaria levar a PEC ao plenário, já que a comissão especial havia rejeitado a proposta. Segundo ele, a decisão de Lira acabou provocando, sem necessidade, ruídos dentro das legendas. O tucano também lamentou o fato de o PSDB ter mudado de posição em relação ao voto impresso.

“Eu, particularmente, votei favorável ao voto impresso em virtude de, desde 2014, eu já vir apoiando o debate interno no PSDB em relação ao voto auditável e não via por que nós mudarmos a posição neste momento, apesar de que eu confio no sistema eleitoral”, ressaltou. “Concorri cinco eleições, perdi duas, ganhei três, mas não vejo problema em ampliarmos a condição de auditar, especificamente, quando se tem dúvida ou denúncia.”

Redecker disse estar preparado para eventuais punições. “É algo que pode acontecer dentro do partido, porque quem vota contra o partido tem de estar preparado para repercussões negativas. A gente sabe o que pode acarretar”, afirmou. “Agora, claro que, quando se fecha questão e se vai ter punição a deputados, acho correto que não seja apenas para essa votação, mas para todas as votações. Mas eu não votei pensando nisso. Eu respeito a posição do partido, e votei conforme a minha convicção”, acrescentou.

“Cara de opinião”

Com relação ao PSD, 11 deputados cumpriram a orientação do partido, enquanto 20 votaram em sentido oposto, ou seja, pela aprovação da PEC. Outros quatro se ausentaram e não votaram.

Delegado Éder Mauro (PA) é um dos dissidentes do PSD. Ele admitiu o risco de algum tipo de punição dentro da sigla. “Até agora, não houve, mas pode ser até que venha a ter. Qual a consequência? A mais difícil, talvez, seria me expulsar do partido. Se me expulsarem, não tem problema. Existe Justiça para isso, desde que eu leve o meu cargo (mandato) não tem problema”, disse o parlamentar ao Correio. “Fora isso, qual é a outra consequência? A gente já está alijado de muitas comissões, de certas coisas. Não tem problema nenhum.”

Éder Mauro afirmou que o PSD sempre soube da posição dele, favorável à adoção do voto impresso. O deputado contou, também, ter se manifestado contra a decisão do partido de trocar seus representantes na comissão especial que analisou a PEC e aprovou o arquivamento da proposta.

“Eu sempre fui um cara de opinião, sou um policial e sempre fui dono das minhas decisões. Fui contra a questão da troca de membros da comissão para que se votasse contra uma PEC que era uma reivindicação da grande maioria do povo brasileiro, e achei isso muito errado”, frisou. Ele lembrou que, “certa vez, numa das comissões, disse que ficava não decepcionado, e muito menos surpreso, de ver acovardados que se prestavam a ser obedecedores de donos de partido, muitos deles com processos, com rabo preso junto ao Supremo Tribunal Federal”, emendou.

Podemos, PSL e Republicanos foram os únicos partidos que orientaram pela aprovação da PEC do voto impresso, não tendo havido desobediência entre seus deputados. Por sua vez, os oposicionistas PT, PSol, PCdoB e Rede também não tiveram nenhum voto contrário ao determinado pelas respectivas lideranças.

Outras seis siglas liberaram seus deputados para votar como quisessem: PP, Pros, PSC, PTB, Novo e Patriota. Único deputado sem partido, Rodrigo Maia (RJ) votou contra a PEC. (JV)



A inesperada atitude do PP

O comportamento do Progressistas foi emblemático na votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, na terça-feira. Controlado pelo novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o partido ainda tem entre seus filiados o presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), que chegou ao cargo com apoio do Palácio do Planalto, e o deputado Ricardo Barros (PR), líder do governo na Casa.

O líder do Progressistas na Câmara, Cacá Leão (BA), liberou a bancada para votar como quisesse. Ao todo, 16 deputados foram a favor da proposta, 13 contrários e outros 11 não votaram. Entre os ausentes estão conhecidos aliados de Bolsonaro, como Aguinaldo Ribeiro (PB) e André Fufuca (MA).

Fufuca, que assumiu o comando do Progressistas interinamente, depois que Nogueira foi nomeado para a Casa Civil, disse que o voto impresso não pode ser considerado uma pauta do governo. “A gente procurou escutar a bancada, e a bancada estava dividida. Pode até ver que houve essa divisão, um equilíbrio muito grande entre o ‘sim’ e o ‘não’. Por isso, a gente resolveu liberar”, explicou.

No PL, que detém o comando da Secretaria de Governo, com a deputada licenciada Flávia Arruda, 23 parlamentares foram contrários à PEC, 11, favoráveis e houve sete ausências. O deputado Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara, afirmou que o partido, mesmo tendo orientado contra o texto defendido pelo governo, não vai punir nenhum parlamentar. “Bola para a frente, vira a página, tem coisa mais importante para discutir do que essa besteira”, disparou.

Ministro do TCU destaca segurança das urnas

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), corroborou as conclusões da avaliação feita por uma secretaria da Corte sobre segurança, confiabilidade e auditabilidade das urnas eletrônicas. Durante a sessão plenária de ontem, que julgaria o processo de auditoria interna do TCU sobre o voto eletrônico, o ministro defendeu a lisura do atual sistema eleitoral brasileiro e alertou que a adoção do voto impresso poderia comprometer a transparência dos pleitos.

Dantas é relator do processo e, durante o seu voto, leu trechos do relatório técnico produzido pelo TCU. O ministro destacou que “os mecanismos existentes de segurança, transparência e checagem compõem um arcabouço institucional suficiente para assegurar que o resultado divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), após a contagem dos votos, é fiel à vontade do eleitor efetivamente manifestada nas urnas eletrônicas”.

Ele ainda pontuou que “desde as eleições de 2000, praticamente 100% dos votos são registrados, contabilizados e totalizados de forma eletrônica, sem a intervenção humana e sem nenhum registro de fraude comprovado na votação eletrônica desde a sua instituição”. “A auditoria deste tribunal concluiu que o sistema eleitoral brasileiro dispõe de mecanismos de fiscalização que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas”, afirmou. “As evidências coletadas pela equipe técnica permitem a esta Corte assegurar a robustez e a confiabilidade do processo eletrônico de votação.”

Segundo o ministro, a sistemática adotada pelo TSE “traz um grau satisfatório de confiabilidade e segurança ao processo eleitoral” antes, durante e após as eleições, e também “impede ataques externos à urna eletrônica, uma vez que o equipamento funciona de forma isolada, ou seja, não apresenta nenhum mecanismo que possibilite sua conexão a redes de computadores, como a internet”.

No entendimento de Dantas, “a adoção de mecanismo de impressão de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, além de ser medida excessivamente dispendiosa, incrementa a intervenção humana no processo e, consequentemente, deixa a sistemática mais vulnerável a fraudes, erros e manipulações”.

Segundo ele, caso o Congresso Nacional tivesse aprovado a proposta de emenda à Constituição (PEC) que queria implementar o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos, o reflexo seria “uma perturbação no atual sistema de votação”.

Para o ministro, “alterar o atual sistema pode significar a transferência da confiança na estabilidade tecnológica para dependência da higidez do resultado quase que integralmente nos mesários, que somam hoje, aproximadamente, 1,8 milhão de pessoas”, alertou.

Logo após a leitura do voto de Dantas, o ministro Jorge Oliveira, ex-titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, que foi indicado ao TCU pelo presidente Jair Bolsonaro, pediu vista do processo, que só deve voltar a ser analisado pelo plenário em dois meses.

Ele reclamou que o relatório da auditoria interna do tribunal vazou para a imprensa um dia antes da votação em plenário. “Houve, por parte da nossa instituição, uma falha. Uma antecipação dessa tese exerce uma influência muito grande. Esse papel caberia ao Parlamento brasileiro e à Câmara”, ponderou.

Além disso, ele argumentou que votar o processo ontem seria um desrespeito a quem defende o voto impresso, ainda mais após a rejeição da PEC do tema na Câmara.



Recado às Forças Armadas

O ministro Bruno Dantas aproveitou a sessão de ontem para repudiar o desfile de veículos militares blindados promovido pela Marinha na terça-feira. “Os ataques à democracia podem ser barulhentos. Ao desfilar, podem parecer vistosos, mas não passam de fumaça: pode ser escura e amedrontadora, mas se dissipa na atmosfera cristalina dos ares democráticos”, enfatizou. “Blindado é o nosso regime de liberdades, blindados são os nossos valores democráticos, blindado é o nosso plexo de garantias fundamentais, blindado deve ser o nosso compromisso irrenunciável com a Constituição que juramos respeitar, cumprir e fazer cumprir.”