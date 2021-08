Barros foi à CPI com advogado que seria ligado a empresa do caso Covaxin

ST Sarah Teófilo

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Nesta quinta-feira (12/8), senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 chamaram a atenção ao fato de o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, ter ido prestar depoimento à CPI acompanhado com o advogado e empresário Marcos Toletino da Silva. O defensor é apontado na comissão como sócio oculto da empresa FID Bank, que, segundo os senadores, foi garantidora da Precisa Medicamentos na negociação de venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde, por meio de oferta de "carta de fiança".

A informação foi ressaltada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). "Marcos Tolentino estava hoje no depoimento acompanhando o Ricardo Barros. Ele seria o proprietário oculto do FID Bank, tem toda uma vinculação com o Ricardo. O próprio Ricardo reconheceu ser um amigo próprio. É a FID Bank o garantidor da operação da Precisa, que deu a garantia financeira", explicou. A Precisa fechou um contrato com o Ministério da Saúde para venda de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin a R$ 1,6 bilhão, mas governo anunciou o cancelamento após suspeitas divulgadas pela CPI envolvendo a negociação.

No começo do mês, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), enviou um requerimento de quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático da FID Bank, que já foi aprovado. No ofício, ele cita que o termo de contratação da Covaxin previa "a necessidade de uma garantia no valor de 5% do total contratado — R$ 80,7 milhões de R$ 1,61 bilhão destinados à compra".

Segundo documento, a Precisa entregou ao governo uma "carta de fiança” emitida pela FIB Bank, mas que a própria empresa "descreve o documento entregue ao ministério como uma 'fiança fidejussória'. "O site da empresa também afirma que o serviço prestado é o de 'garantia fidejussória', que consiste em uma 'garantia pessoal, seja ela de pessoa física ou jurídica'. O contrato entre Ministério da Saúde e Bharat Biotech, assinado pela Precisa Medicamentos no papel de representante, não prevê garantia do tipo pessoal", pontua.

Convocação

O senador também pediu a convocação de Marcos Tolentino, que foi aprovada. No requerimento, ele diz que Marcos Tolentino da Silva é "apontado como sócio oculto da empresa que forneceu uma garantia irregular no negócio de compra da vacina indiana Covaxin". "A FIB Bank Garantias S.A. foi usada pela intermediadora do negócio da Covaxin — a Precisa Medicamentos — para oferecer uma 'carta de fiança' ao

Ministério da Saúde", explica.

Barros foi convocado à CPI justamente por suspeita de ter atuado na negociação da vacina Covaxin. Questionado pelo Correio, o deputado afirmou que os senadores "podem fazer a tese deles". "O Tolentino é meu amigo, dono de uma rede de televisão", disse. Em entrevista coletiva, Barros disse que não sabia da transação envolvendo a FID Bank. "Não tinha informação sobre isso. Tolentino é meu amigo, porque é dono de rede de televisão, eu sou de radiodifusora há mais de 40 anos. Nos encontramos em inúmeros eventos do setor de radiodifusão, é meu amigo, é um bom advogado, e não vou permitir que essas ilações venham a dificultar qualquer relacionamento meu", frisou.

A reportagem entrou em contato com o escritório do advogado e aguarda retorno. O espaço segue aberto para resposta. À Folha, em reportagem publicada no mês passado que revelou as conexões, ele negou que tenha qualquer participação na sociedade da FIB Bank. "Não sou sócio oculto da empresa", afirmou.