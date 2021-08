Bolsonaro atira com lançadores do Exército durante treinamento em Formosa

RS Renato Souza

(crédito: Marcos Correa)

Durante demonstração da Operação Formosa, no Entorno do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro realizou disparos com lançadores de foguetes do Exército nesta segunda-feira (16/8). O chefe do Executivo participou da cerimônia de abertura do treinamento que envolve 2,5 mil militares das Forças Armadas.

O evento ocorre na sequência do desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto, que ocorreu na semana passada. Além do presidente, os ministros Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Marcelo Queiroga (Saúde) participaram da cerimônia.

Convidado pelos militares, Bolsonaro acionou disparos de mísseis de curto alcance de lançadores móveis posicionados no local. O senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, também efetuou disparos ao lado do presidente. Ocorreram ainda demonstrações com munição real de disparos de longo alcance, com o Sistema Astros, assim como simulações de conflitos com uso de blindados, aeronaves de reconhecimento e aviões de caça.

Bolsonaro preferiu não falar com a imprensa durante o evento.