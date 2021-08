Aras suspeito de prevaricação

LP Luana Patriolino

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. Os parlamentares afirmam que o chefe do Ministério Público Federal (MPF) cometeu crime de prevaricação por se omitir em meio aos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral e nas eventuais omissões do Executivo no combate à pandemia da covid-19.

Ao Correio, Alessandro Vieira afirmou que a atuação de Aras é um ataque à democracia. “Quando você tem um cidadão em uma questão central do sistema jurídico brasileiro e ele não toma as medidas que precisa tomar, você faz um travamento do sistema. Coloca-se em risco todo o funcionamento da democracia”, apontou.

O parlamentar destacou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) fecha os olhos às ações de Bolsonaro. “O MPF vem sendo omisso na gestão de Augusto Aras. Isso acontece por uma vinculação política dele com o presidente”, sustentou.

Fabiano Contarato, por sua vez, criticou a postura de Bolsonaro em relação ao STF e ao controle da pandemia. “O presidente da República acusa de fraude, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro; intimida o Congresso, pondo até tanques do Exército na rua; estimula aglomerações e contraria medidas sanitárias de combate à covid; e ameaça o Supremo Tribunal Federal”, elencou.

A ação pede para Cármen Lúcia encaminhar a notícia-crime ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. A ministra é a relatora da ação sobre os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral.

De acordo com o Código Penal, o crime de prevaricação ocorre quando funcionários públicos dificultam, atrasam ou deixam de praticar atos que são obrigações de seus cargos, os pratica contra a lei, ou apenas para atender interesses pessoais. A pena pode ser de detenção de três meses a um ano e multa.

O advogado Karlos Gad Gomes, especialista em direito penal e administração pública, explicou quais são os próximos passos da ação. “Agora, a ministra Cármen Lúcia vai avaliar se a ação possui procedência, ou seja, se a notícia-crime tem os requisitos legais para o seu processamento. E, assim, Augusto Aras poderá ser intimado para apresentar sua defesa e, só então, poderá virar réu, caso essa queixa-crime seja aceita pelo STF”, disse.

Na avaliação do constitucionalista e cientista político Nauê Bernardo de Azevedo, a reação dos senadores denota as dificuldades que Aras pode enfrentar no seu processo de recondução à PGR, pois seu mandato termina no próximo mês. “A grave acusação sai de componentes do colegiado que vai decidir sobre sua continuidade ou não no cargo e expõe algumas das desconfianças que Aras terá de enfrentar por parte de membros do Senado, algo que pode acabar colocando algumas pedras em seu caminho”, observou.



O procurador-geral Augusto Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para novo mandato como chefe do MPF. A recondução depende da aprovação do Senado, que vai sabatiná-lo, mas a data da sessão ainda não foi definida.

Críticas ao negacionismo de subprocuradora

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) usou as redes sociais, ontem, para defender o uso de máscara como barreira para conter a disseminação da covid-19. A publicação foi feita um dia após a subprocuradora Lindôra Araújo informar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê crime no fato de o presidente Jair Bolsonaro sair sem o item de proteção na pandemia.

“A máscara é uma barreira física que reduz significativamente o risco de contágio por covid-19”, diz a postagem. Sem citar a subprocuradora, a associação de classe rebate o argumento usado por ela na manifestação em favor do presidente. Lindôra disse no documento que o comportamento de Bolsonaro teve “baixa lesividade” e que ele não pode ser investigado criminalmente porque ainda não é possível atestar a “exata eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus”.

“Estudos de todo o mundo já concluíram que, se usada corretamente, o índice de proteção chega a 90%”, enfatiza a ANPR.

Antes de se opor aos pedidos para investigar Bolsonaro, a subprocuradora viu potencial crime de infração à medida sanitária preventiva em um caso semelhante. Em outubro de 2020, ela representou contra o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ganhou o noticiário após ter sido flagrado humilhando um guarda municipal, que lhe pediu para colocar a máscara de proteção durante um passeio pela orla de Santos (SP). Na ocasião, apontou “veementes indícios de autoria e materialidade” do delito de infração de medida sanitária preventiva, previsto no Código Penal.

Já em relação a Bolsonaro, a subprocuradora considerou que a conduta “não se reveste da gravidade própria de um crime”. O posicionamento contraria a comunidade científica, que já atestou a importância da máscara para frear o contágio pelo novo coronavírus.

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, ontem, que, com outros senadores, vai representar contra a subprocuradora no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).