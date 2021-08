Pacheco dá início à tramitação da indicação de André Mendonça ao STF

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Alan Santos)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). A etapa seguinte será a designação de um relator pelo colegiado, que é presidido pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). O parlamentar, que responsável por agendar a sabatina de Mendonça, vem demonstrando resistência ao nome do indicado.

Pacheco formalizou o início da tramitação da indicação na quarta-feira (18/8), depois de se reunir, no mesmo dia, com o presidente do STF, Luiz Fux. O senador foi ao tribunal pedir ao ministro que retome o diálogo entre os Poderes, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro dirige vários ataques à cúpula do Judiciário. O comportamento do chefe do Executivo é um dos motivos que estavam barrando a tramitação da indicação de Mendonça.