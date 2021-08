Sérgio Reis fala sobre declarações polêmicas: 'Eu não sou bandido'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Em entrevista ao Domingo Espetacular, o cantor Sérgio Reis comentou a polêmica em que esteve envolvido ao longo da última semana. Em um vídeo que viralizou no último sábado (14/8), o artista convoca uma greve de caminhoneiros para protestar contra o STF (Supremo Tribunal Federal). A conversa foi gravada nesta sexta-feira (20), e irá ao ar na íntegra no domingo (22).

Sérgio Reis também falou sobre a ação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em sua residência.

"Eu errei. Quero pedir desculpas, até ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido. Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão", disse.

Na última quarta-feira (18), ele admitiu que estava preparado para uma resposta do STF após a repercussão negativa do vídeo. Reis também comentou o motivo do vazamento do áudio em que convoca a greve.

“[O áudio vazou] porque tem o amigo da onça, conhece? Hoje em dia, ninguém mais está sigiloso. Você fala qualquer coisa, já sai na internet, já sai para lá e vaza, vai para grupos e tudo mais”, disse.



A entrevista completa de Sérgio Reis vai ao no domingo (22/8) às 19h15 na Record TV. O Domingo Espetacular é apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro.