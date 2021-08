Forças militares em atenção

LP Luana Patriolino

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 7/9/20)

As forças militares que cuidam da segurança do Congresso e da Esplanada dos Ministérios estão em estado de alerta para possíveis manifestações no feriado da Independência, em 7 de setembro, em Brasília. Fontes ouvidas pelo Correio afirmam que, apesar de ainda não existir nenhum planejamento especial em relação o dia, os militares estão preparados para conter qualquer possível ação violenta.

A operação começou após a investigação a respeito de postagens e vídeos, publicados nas redes sociais nos últimos dias, que incitam a população a praticar atos criminosos e violentos às vésperas do feriado. Como medida de segurança, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, atendendo a um pedido da subprocuradora Lindôra Araújo, da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Políticos, cantores, blogueiros e empresários estiveram na mira da Polícia Federal. Entre eles, o cantor e ex-deputado Sérgio Reis. Ele está sendo investigado por convocar uma manifestação de caminhoneiros em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, com cobrança ao Congresso para derrubar todos os ministros do STF e pedidos de uma ação militar no país.

A repercussão do caso foi negativa e Sérgio Reis foi desautorizado por lideranças de caminhoneiros e ruralistas, que diziam que não apoiavam nenhuma manifestação. O músico se disse arrependido, mas continuou pedindo que as famílias fossem para as ruas.

Na avaliação do deputado federal Neri Geller (PP-MT), o posicionamento de Sérgio Reis foi “infeliz” e precipitado. “Sou radicalmente contra a possibilidade de quebra institucional. Não tem nenhuma possibilidade de defender”, afirma.

Geller, que é produtor rural e um dos fundadores da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), ressalta que não é a favor de manifestações antidemocráticas e da separação dos Poderes. “Tem algumas lideranças que estão se excedendo um pouco. Essa suposta exigência do Senado votar um impeachment e, se isso não acontecer, fecharem rodovias, sou totalmente contra. Inclusive, eu sou da base do Bolsonaro, mas eu penso que o Brasil precisa de convergência e diálogo”, diz.

Os riscos

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) destaca que o Brasil vive momentos de tensão em relação à democracia. “Não é um problema de liberdade de opinião. É uma tentativa de conflagração pública. O Brasil conhece que, no dia 7 de setembro, o dia maior da Independência, realiza-se o grito dos excluídos. E eles estão chamando as pessoas para uma conflagração pública”, afirma.

Para Alice Portugal, um dos causadores da crise é Bolsonaro. A parlamentar critica o pedido de impeachment protocolado na última sexta-feira contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. “O chefe do poder Executivo atacar o Poder Judiciário é criar uma crise institucional sem precedentes”, aponta.

A Polícia Militar também se prepara para o evento do dia do soldado, em 25 de agosto, próxima quarta-feira. As forças de segurança temem que o espaço seja transformado em um local de ato político. A cerimônia prevê poucas pessoas e tem uma estrutura física.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. No entanto, nenhum órgão se manifestou sobre qual é o planejamento para cuidar da segurança de Brasília em 7 de Setembro.

O cientista político Leonardo Queiroz Leite, doutor em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), afirma que Bolsonaro se mostra perdido diante dos fatos. “Ele parece que está perdendo o rumo do próprio governo ao atacar o Supremo. Esse pedido de impeachment é o primeiro da história e a chance de fracassar é enorme. Tem uma série de autoridades se manifestando contra e apoiando o STF”, aponta.

Leite explica que todo cidadão tem direito de protestar, desde que a manifestação seja democrática. “As pessoas podem se manifestar contra ou a favor do governo. O problema é ter uma manifestação antidemocrática de destituir um ministro do Supremo. Isso é um absurdo do ponto de vista constitucional. A questão principal é o tom que esses manifestantes estavam adotando”, ressalta.





Críticas à atuação de Aras na PGR

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 3/2/20

A conduta do procurador-geral da República, Augusto Aras, vem provocando uma profunda crise dentro do Ministério Público Federal (MPF). O alinhamento firme com o governo federal em meio à maior pandemia da história e quando o país está mergulhado em uma crise institucional intensa macula a imagem da instituição e intensifica a turbulência que atinge o setor político. Dentro do órgão, procuradores e subprocuradores se desdobram para preencher a lacuna deixada pelo chefe do Ministério Público.

Na última semana, por exemplo, Aras não assinou uma petição da PGR que revelou detalhes da mobilização para um protesto em Brasília em 7 de setembro, que vinha sendo liderada por apoiadores do presidente, como o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ). Em uma reunião com os organizadores do ato, o artista falou em “invadir (o STF), quebrar tudo e tirar os caras (ministros) na marra”. O documento foi assinado pela subprocuradora-geral Lindora Araújo e serviu de base para a decisão do ministro Alexandre de Moraes que expediu mandados de busca e apreensão contra Reis, Otoni e outras oito pessoas.

Como reflexo da inércia de Aras, nos últimos meses, diversas decisões da instituição relacionadas à proteção do meio ambiente e da saúde da população, ao combate à covid-19 e até acusações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, têm partido de representações da Procuradoria-Geral da República (PGR) nos estados e das Câmaras do MPF. Enquanto o presidente manteve uma escalada de críticas ao sistema eleitoral brasileiro, alegando fraude sem apresentar provas, e atacou pessoalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Aras manteve o silêncio. A decisão do procurador-geral incomodou seus pares e os integrantes da mais alta corte do país, fazendo com que ocorra um distanciamento entre a cúpula do Ministério Público e o Supremo.

Em 13 de julho, procuradores regionais eleitorais do Rio Grande do Sul e ex-procuradores eleitorais de São Paulo e do Rio de Janeiro se manifestaram coletivamente em prol da votação eletrônica, que tinha sido alvo de críticas do chefe do Executivo. O recado a Bolsonaro e a Aras foi claro. “O Ministério Público tem a missão constitucional de defender o Estado Democrático de Direito e de fiscalizar as eleições brasileiras. Por essa razão, tendo acompanhado os últimos pleitos realizados em solo gaúcho, podemos afirmar a segurança, a confiabilidade, a celeridade e a integridade do sistema de urnas eletrônicas implantado em nosso país”, declararam os procuradores gaúchos.

“Afirmações desprovidas de provas que pretendem macular pleitos anteriores são despropositadas e só servem para acirrar os ânimos no país, provocando uma suspeita infundada sobre tema tão relevante”, conclui o texto. Dez dias depois, em 23 de julho, procuradores da República e defensores públicos federais ajuizaram ação pública contra Bolsonaro por racismo. Entre os episódios citados, o presidente comparou o cabelo de um cidadão negro com “criatório de baratas”. No documento, os autores pediram a condenação e aplicação de multa no valor de R$ 10 milhões.

Uma fonte que atua na cúpula da PGR confirma a ação dos integrantes da entidade para atuar diante de eventuais omissões do chefe da instituição. “Uma coisa é o procurador-geral da República, outra é a unidade, onde os subprocuradores atuam. Aras não é o Ministério Público Federal, ele é parte dele. A essa altura, depois do resultado da lista tríplice, essa diferença ficou clara”, diz.

Também avalia que as omissões em relação a crimes do presidente são cada vez mais claras. “Mas realmente, o pouco que se observa, na área constitucional, é onde o PGR atua em consonância com o Executivo. Foi contra a autonomia do Banco Central, não vê problemas nas emendas sem destino certo no orçamento, foi ambíguo nas ADPFs contra a Lei de Segurança Nacional e diz que o presidente tem total imunidade verbal, no sentido criminal”, completa.

Poderes reclamam

Se dentro da PGR a conduta de Aras não é bem-vista, fora de lá não é diferente. Na Praça dos Três Poderes, a atuação do procurador é alvo de insatisfação no STF e no Congresso. No Judiciário, Aras vem causando incômodo ao não responder no prazo correto os ofícios que são encaminhados por ministros solicitando o posicionamento dele sobre processos penais, muitos deles envolvendo Bolsonaro ou que têm alguma relação com o presidente.

Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia chegaram a externar essa morosidade de Aras, que decidiu se defender. Em uma manifestação enviada a Cármen, ele disse que “conferir prazos exíguos e não previstos em lei ao procurador-geral da República para a apreciação de temas juridicamente complexos e de grande impacto social, econômico, financeiro, ambiental, é o mesmo que alijar deste órgão ministerial a sua atuação como custos iuris (fiscal da justiça)”.

Sobre as acusações de que evitaria se posicionar sobre processos ligados a Bolsonaro, ele informou que atuará nas investigações e ações penais “apenas em casos pontuais” e que tem se reservado “ordinariamente” à atuação pessoal em processos judiciais que buscam examinar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo ou em processos na esfera cível em que a competência originária é do STF.

Apesar da explicação, Aras corre o risco de ser investigado na Corte por prevaricação. Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram uma notícia-crime contra o procurador-geral por alegarem que ele está se omitindo em meio aos ataques de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Os parlamentares também afirmam que Aras não tem tomado providências contra o Executivo pelas falhas no combate à pandemia da covid-19. O ministro Alexandre de Moraes será o relator do pedido de investigação.

A crise se intensifica no momento em que o Senado avalia a recondução de Aras, indicado por Bolsonaro para permanecer à frente do cargo por mais dois anos. No parlamento, se avalia neste momento que ele não tem a quantidade de votos suficientes para continuar no posto — são necessários, pelo menos, 41.

Colaborou Renato Souza