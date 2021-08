"Não existe democracia sem responsabilidade fiscal", afirma Lira

CN Cristiane Noberto

(crédito: Cleia Viana/Camara dos Deputados)

"Não houve e não haverá possibilidade de rompimento do teto de gastos”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta terça-feira (24/8). O parlamentar reafirmou o compromisso do Congresso Nacional com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o deputado, há limites orçamentários e discricionários na manutenção da máquina pública que precisam ser mantidos. “É preciso tratar com franqueza e sem especulação para deixar claro de que no que depender do Congresso, não vamos praticar irresponsabilidade fiscal. O Congresso não deu sequer uma vírgula de possibilidade que iria romper o teto de gastos”, afirmou durante o evento virtual da XP Investimentos ocorrido nesta manhã.

Para Lira, o mais importante neste momento é “fazer desoneração, desindexação e reforma tributária para que haja maiores possibilidades”.